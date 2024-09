Del Monte Supercoppa, Sir Perugia-Piacenza 3-1, Block Devils in finale

La Sir Susa Vim Perugia apre la stagione approdando in finale nella Del Monte Supercoppa!

I Block Devils si impongono sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza in quattro set con una prestazione in crescendo. Match equilibrato e combattuto per larghi tratti punto a punto con i ragazzi di Angelo Lorenzetti, incisivi in battuta (6 ace) e soprattutto a muro (10 block vincenti). In doppia cifra Agustin Loser, che chiude il suo match con 11 punti e 2 muri, Ben Tara (15 punti e un muro), Semeniuk che ne mette a segno 10 e Ishikawa che, entrato dalla panchina, chiude la partita con 12 punti e il 46% di efficacia in attacco.

Grande presenza dei tifosi bianconeri al Palawanni di Firenze: in 500 a supportare e spingere la Sir Susa Vim Perugia regalando uno spettacolo nello spettacolo!

Il Match

Il primo tempo di Loser apre il match, pipe di Semeniuk ed è breakpoint Perugia. Piacenza risponde con il maniout di Yuri Romanò, i Block Devils allungano con l’attacco di Ben Tara e amministrano il vantaggio alzando il muro. Primo tempo di Russo (8-5), Maar e Simon tengono gli emiliani a contatto, ma Plotnytskyi gioca con le mani del muro avversario e mantiene il vantaggio. L’ace di Maar riporta il set in equilibrio (10-10) e il muro sull’attacco di Semeniuk regala il sorpasso ai ragazzi di Anastasi (11-12). Punto a punto nella fase centrale ed è Piacenza trovare il break con il muro sull’attacco di Plolnytskyi (14-16). Il videoceck rivela la diagonale out di Yuri Romanò, Giannelli mura l’attacco piacentino e Perugia è di nuovo avanti, con il neoentrato Ishikawa che mantiene il vantaggio andando a segno lungo la parallela (18-17). Qualche imprecisione di troppo degli emiliani costa l’allungo della Sir sul finale del set (22-20). Ben Tara con un ace consolida; Piacenza prova a tornare in partita gli attacchi di Romanò e Simon (23-22), ma il servizio out di Briziard porta Perugia al set point e il fallo di formazione fischiato a Piacenza chiude il parziale 25-22.

Equilibrio in avvio del secondo set, con Perugia che spinge avanti con i primi tempi di Roberto Russo, gli attacchi di Ishikawa e il muro di Loser. Applausi sull’8-8 per Massimo Colaci che recupera un pallone con un piede tenendo vivo lo scambio. Il punto a punto va avanti fino al break di Piacenza sigillato da Maar con un ace (9-11). Attacco di Ben Tara e attacco out di Romanò ed è di nuovo pari (12-12). Ishikawa va a segno dai nove metri, ma Piacenza trova il doppio vantaggio con l’attacco out di Semeniuk. Yuri Romanò con un ace conquista il +3 (16-19). Ben Tara sfonda il muro piacentino, l’ace di Giannelli vale il 19-20, ma gli emiliani velocizzano il gioco e Alessandro Bovolenta chiude lo scambio lungo del 19-22. Perugia riapre il set con l’attacco di Ben Tara, Piacenza aggancia il set point con Bovolenta e Maar chiude 25-23.

Il terzo parziale si apre con uno scambio lunghissimo chiuso da Perugia, che amministra il vantaggio con Loser (4-2). Il centrale argentino di casa Sir colpisce anche in pipe e tiene avanti il gruppo che cresce anche a muro (7-3). Maar accorcia le distanze, ma l’attacco preciso e fulmineo di Russo, seguito dall’ace di Ben Tara fanno volare i bianconeri a +4 (10-6). Muro di capitan Giannelli

e parallela di Ishikawa e la Sir resta avanti, ma Piacenza accorcia murando proprio lo schiacciatore giapponese di casa bianconera. Semeniuk con un maniout tiene i suoi a +5 e Loser suona la carica con l’ace del 20-14. Ancora un ace, questa volta di ben Tara; punto diretto di Giannelli e Perugia vola dritta verso il finale del set (23-15). Piacenza recupera una lunghezza con la pipe di Mandiraci, il primo tempo dell’ex Gianluca Galassi e l’ace di Maar, ma la Sir chiude il set con il primo tempo di Roberto Russo (25-20).

Avanti Piacenza con l’ace di Simon (0-2), Perugia trova la parità con Ben Tara (4-4) e sorpassa con Ishikawa che risolve lo scambio del 5-4. Primo tempo di Loser che firma con un block vincente il breakpoint (7-5). Muro di Roberto Russo e attacco out di Kovacevic e la Sir resta a +3 (13-10). I ragazzi di Anastasi si riportano a contatto con l’ace di Yuri Romanò, ma sono i campioni d’Italia a restare in vantaggio con due primi tempi di Loser e il maniout di Semeniuk. Ishikawa traghetta i suoi verso il finale del match (23-18), Piacenza prova a rientrare con il muro di Galassi, ma Semeniuk conquista il match ball (24-20). Chiude Ishikawa 25-21.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

Parziali: 25-22, 23-25, 25-20, 25-21

Arbitri: Umberto Zanussi, Massimiliano Giardini

Dominga Lot, Andrea Pozzato

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 5, Ben Tara 15, Russo , Loser 11, Semeniuk 10, Plotnytskyi 3, Colaci (libero), Ishikawa 12, Cianciotta. N.e.: Herrera, Piccinelli (libero), Candellaro, Zoppellari. All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Romanò 12, Simon 5, Galassi 6, Kovacevic 10, Maar 18, Scanferla (libero), Bovolenta 3, Andriga , Mandiraci 2. N.e: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (libero) .

All. Andrea Anastasi, vice all Roberto Rotari

LE CIFRE – PERUGIA: 24 b.s., 6 ace, 32% ric. pos., 13% ric. prf., 50% att., 10 muri.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: 21 b.s., 6 ace, 25% ric. pos., 15% ric. prf., 49% att.,

7 muri.