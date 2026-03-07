Del Gallo e Paolino dicono Ducato nella battaglia di Montegabbione

Montegabbione: Babei C., Babei Daniel, Babei Danut, Babei M., Babei V., Bindar, Bitca, Gulu, Mariani, Rotila, Stella. All. Caciotto.

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Rosi, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Stramaccioni. All. De Moraes

Arbitri: Mirri di Perugia e Piomboni di Città di Castello (Codini di Perugia)

Primo tempo (5-4): 1’ Babei V., 5’ Tanabe, 9’ Giusti, 10’ Babei M., 12’ Paloni, 13’ Vasilache, 16’ Babei M., 18’ Babei Danut, 19’ Babei V.

Secondo tempo (7-9): 1’ Babei Danut, 4’ Del Gallo, 5’ Babei Danut, 9’ Del Gallo, 12’ Cocco, 17’ Botteghin 20’ Del Gallo

Seconda vittoria in tre giorni per la Ducato che si butta alle spalle la stanchezza del recupero contro l’Avvera Gubbio e le pesanti assenze di Ceccarelli, Trapasso, Vitinho e Tacchilei per prendersi tre punti anche in casa del Montegabbione. Grandi protagonisti della vittoria il giovane portiere Marco Paolino che ha subito un bombardamento continuo da parte della truppa di casa, ma non ha perso la testa nemmeno in un finale di primo tempo difficile e si è confermato come una delle più belle realtà a disposizione di De Moraes; e Giacomo Del Gallo che, dopo avere perso un mese a causa della frattura alla mano rimediata contro il Lidarno, è tornato a disposizione in condizioni smaglianti, alternandosi con Cocco nel ruolo di riferimento offensivo, in assenza di Vitinho.

La partita inizia malissimo con padroni di casa, in piena bagarre per evitare i playout, che passano subito in vantaggio. La Ducato non va k.o. e prova a prendere in mano il filo del discorso, ma trovando un solo gol nonostante le tante occasioni create. Un botta e risposta a cavallo della metà del tempo porta il match sul 2-2. Poi la Ducato sembra piazzare l’allungo e si porta sul 4-2, ma il finale del tempo è tutto dei padroni di casa che chiudono 5-4 avanti all’intervallo.

L’inizio di ripresa è ancora una volta difficile per Rosi e compagni che subiscono la rete nei primi secondi. A questo punto inizia il Del Gallo show, che accorcia le distanze. Arriva il gol del 7-5 del Montegabbione, ma il calo atletico dei padroni di casa è vistoso e la Ducato fa valere pesantemente la sua panchina, nonostante tutto, raggiungendo il pari con le zampate di Del Gallo e Cocco. Un punto serve a poco al Montegabbione che si butta generosamente avanti, ma la scarsa lucidità delle offensive e un grande Paolino tengono la porta spoletina inviolata. Anzi arrivano le due reti della Ducato che fermano il tabellone sul definitivo 7-9.

Sabato prossimo al PalaRota arriva la forte Gadtch in piena corsa per un posizionamento ai play off.