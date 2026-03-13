  • Culturali
    • Da a marzo a giugno 2026 a Palazzo Collicola verranno organizzati appuntamenti che vedranno un connubio esperenziale tra visite guidate al Museo e degustazioni di vini di Montefalco.

     

    Grazie alla collaborazione con Maggioli Cultura, sarà possibile sperimentare un percorso innovativo di dialogo tra due espressioni, due linguaggi della stessa visione e identità.

     

    Il primo appuntamento, pensato per chi desidera scoprire il territorio attraverso il lessico della bellezza, che si terrà domenica 15 marzo alle ore 16.30, sarà una visita guidata del Palazzo e del Museo che si concluderà con una degustazione di cinque vini.


    Le prossime iniziative, sempre di domenica e alle ore 16.30, sono in programma per il 12 aprile, 17 maggio e 14 giugno.


    Il costo di partecipazione è di €20,00 a persona e comprende sia la visita guidata che la degustazione.


    P    er prenotare è necessario consultare il sito www.consorziomontefalco.it e per richiedere informazioni è possibile telefonare al numero 0742.379590 o scrivere all’indirizzo email info@consorziomontefalco.it.

