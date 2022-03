Decretati gli 8 Vincitori del 76° Concorso Comunità Europea per Giovani Cantanti Lirici del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto

Vengono dall’Italia, dall’Albania, ma anche dall’Ucraina

Nel pomeriggio di oggi, sabato 5 marzo 2022, la Giuria del Concorso Lirico di Spoleto ha decretato i Vincitori del 76° Concorso Comunità Europea per Giovani Cantanti Lirici del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Dei 13 cantanti ammessi alla finale, solo 8 hanno trionfato. Sono:

1° – Roberto Manuel Zangari, tenore di Praia a Mare (Cs), 28 anni;

2° – Inna Kaluhina, soprano di Leopoli (Ucraina), 27 anni;

3° – Alessia Merepeza, soprano dell’Albania, 22 anni;

4° ex aequo – Davide Peroni, baritono di Ascoli Piceno, 24 anni;

4° ex aequo – Antonia Salzano, mezzosoprano di Napoli, 30 anni;

5° – Veronica Aracri, mezzosoprano di Roma, 27 anni;

6° – Davide Romeo, baritono di Palermo, 24 anni;

7° – Elena Antonini, soprano di Gubbio (Pg), 22 anni

Inoltre, sono risultati idonei i candidati Carlo Eugenio Raffaelli tenore di Firenze di 29 anni e Jennifer Turri soprano di Faenza (Ra) di 23 anni.

La Giuria era presieduta dal celebre baritono Renato Bruson (per i giorni delle eliminatorie), il quale è stato costretto successivamente, per motivi familiari, a lasciare il Concorso. La Presidenza è stata assunta, dal giorno 4 marzo, dal soprano Luciana Serra. Gli altri membri erano il tenore Giuseppe Filianoti e i musicologi e giornalisti Giancarlo Landini, Michelangelo Zurletti ed Enrico Girardi, questi ultimi rispettivamente Direttore e Condirettore Artistico dello Sperimentale.

Ai Cantanti vincitori verrà corrisposta, per il biennio 2022-2023, una borsa di studio complessiva di euro 10.000, oltre al premio speciale rivolto ai primi tre classificati, i quali vincono rispettivamente 5.000, 3.000 e 2.000 euro.

Inoltre, tutti gli otto vincitori frequenteranno, sempre per il biennio 2022-2023, le due sessioni (della durata di cinque mesi ciascuna) del Corso di Avviamento al Debutto, che si terrà a Spoleto indicativamente da fine aprile a fine settembre.

Verranno preparati minuziosamente in tutte le discipline correlate alla loro attività teatrale futura.

Avranno come docenti di interpretazione vocale il mezzosoprano Marina Comparato, il soprano Carmela Remigio, il tenore Giuseppe Filianoti, i direttori d’orchestra Marco Boemi, Marco Angius, Carlo Palleschi e Salvatore Percacciolo (per lo studio delle partiture), Enza Ferrari e Raffaele Cortesi (per l’insegnamento del repertorio e interpretazione), Andrea Stanisci (per elementi di scenografia e scenotecnica). Per l’insegnamento attoriale, i registi Henning Brockhaus, Alessio Pizzech e Giorgio Bongiovanni, il dott. Graziano Brozzi per Elementi di foniatria e Clelia De Angelis per trucco, parrucco e costume. Gli elementi di storia dell’opera e collegamenti letterari saranno insegnati da Enrico Girardi e Michelangelo Zurletti.

Infine i vincitori debutteranno nella Stagione Lirica Sperimentale 2022 e 2023, insieme ai sette cantanti vincitori del 2021.

La Presidenza e la Direzione del Teatro Lirico Sperimentale ringraziano i membri della Giuria e tutto il personale amministrativo, tecnico ed organizzativo