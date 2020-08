Decoro urbano e sistemazione aree verdi, interventi a Largo Melvin Jones e a San Martino in Trignano​

Le parole degli assessori Flavoni e Zengoni ​

Miglioramento del decoro urbano e sistemazione di alcune aree per renderle nuovamente fruibili: si inseriscono in questi due filoni gli interventi effettuati negli ultimi giorni a Largo Melvin Jones e a San Martino in Trignano.

Nel primo caso, all’altezza della rotatoria tra via Nursina, via Flaminia e viale Trento e Trieste, è stato rimosso lo spazio di affissione che per anni è stato utilizzato per pubblicizzare le proiezioni del cinema Corso. Inutilizzato da molto tempo, la struttura si era ormai deteriorata. “ Dopo la rimozione della gru che rovinava lo skyline di Spoleto, un altro piccolo ma significativo intervento che, al termine di un procedimento avviato da tempo, ha permesso di migliorare il decoro urbano in un’area centrale della città – ha spiegato l’assessore Francesco Flavoni – Purtroppo nel territorio comunale ci sono situazioni analoghe che, con piccoli lavori, possono essere risolte e sistemate. Stiamo effettuando un monitoraggio per pianificare di volta in volta gli interventi”.