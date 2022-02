Decoro urbano a Spoleto, la soddisfazione della Lega

“accolte le nostre richieste”

“Esprimiamo soddisfazione per l’installazione di nuovi cestini di raccolta rifiuti nel centro storico di Spoleto – inizia così la nota del gruppo Lega di Spoleto – era infatti proprio questo, uno dei punti proposti all’assessore Protasi nel nostro primo incontro”.

“Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, da parte di operatori turistici e cittadini i quali riportavano il disappunto manifestato da alcuni turisti per aver trovato la città, nella sua parte storica, piuttosto sporca – prosegue la nota della Lega che continua dicendo – e speriamo che questo intervento, peraltro già pianificato, sia l’inizio di un restyling complessivo della città, non solo nella parte storica”.

Durante l’incontro svolto a fine novembre avevamo suggerito all’assessore Protasi che: “la gestione dei rifiuti in una città a vocazione turistica come Spoleto, deve essere gestita tenendo conto anche delle esigenze dei turisti che spesso trovano difficoltà nello smaltimento dei rifiuti se la raccolta è di tipo spinto e porta a porta e rivolta solo ai residenti”.

“Fra le segnalazioni e suggerimenti forniti durante l’incontro istituzionale – continuano i leghisti – resta però un punto aperto relativo al decoro e pulizia generale della città, in particolar modo all’assenza di figure addette alla polizia delle strade, delle piazze, scale, vicoli e marciapiedi. Un aspetto che dovrà essere tenuto in considerazione ai tavoli di gestione e programmazione di contratti e appalti di servizio pubblico.

Un plauso e ringraziamento ai donatori dei cestini di raccolta, donazione che ha permesso anche di alleggerire la tassa di scopo denominata tassa di soggiorno”.

“La Lega Spoleto – si conclude la nota – resta a disposizione dell’amministrazione per ulteriori segnalazioni e suggerimenti su un tema quello del decoro urbano e ambientale in generale, sul quale la nostra filiera politica può essere di grande aiuto alla comunità cittadina”.