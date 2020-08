De Augustinis: “Spoleto possiede un patrimonio storico artistico di valore assoluto e recuperare una parte di quella ricchezza, fatta di edifici di culto e di monumenti religiosi, è fonte di grande soddisfazione”

Plauso del Sindaco a seguito dell’ordinanza del Commissario straordinario Giovanni Legnini



Il Commissario straordinario Giovanni Legnini ha emanato stamani tre nuove ordinanze che contengono norme e linee guida per l’attuazione dei programmi per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del centro Italia del 2016, tra cui quella per la semplificazione della ricostruzione delle chiese (Ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020)

“ Si tratta di una notizia di grande rilevanza che accogliamo esprimendo il nostro plauso – ha detto il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis. Sono misure che consentono di accelerare in maniera decisa il processo di ricostruzione e di far partire cantieri e interventi che aspettavamo da tempo. Spoleto possiede un patrimonio storico artistico di valore assoluto e recuperare una parte importante di quella ricchezza, fatta di edifici di culto e di monumenti religiosi di altissimo significato e valore, riportandoli finalmente alla loro fruibilità, è fonte di grande soddisfazione”.

Questi sono gli interventi sulle chiese (e i relativi costi di spesa stimati), contenuti nell’allegato all’ordinanza, ricadenti all’interno del Comune di Spoleto e così ripartiti: S. Pietro (€ 450.000,00), San Domenico (€ 1.100.000,00), S. Ansano (€ 350.000,00) (foto), S. Cristoforo (€ 250.000,00), S. Rocco (€ 480.000,00), S. Rocco (€ 850.000,00), S. Lucia e sacrestia (€ 80.000,00), S. Giovanni Battista (€ 160.000,00), S. Giuseppe(€ 120.000,00).