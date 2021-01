De Augustinis: “Se non siamo più in grado di considerare una buona notizia il potenziamento della linea Orte-Falconara, inserita tra i progetti finanziabili dal Recovery Fund, significa che quasi nulla può esserlo”

Il sindaco risponde ai consiglieri Frascarelli, Settimi e Profili

“Se non siamo più in grado di considerare una buona notizia il potenziamento della linea Orte-Falconara, inserita tra i progetti finanziabili dal Recovery Fund, significa che quasi nulla può esserlo”.

Risponde così il Sindaco Umberto de Augustinis ai consiglieri di Spoleto Popolare e Alleanza Civica Ilaria Frascarelli, Roberto Settimi e Gianmarco Profili che hanno contestato la soddisfazione espressa nei giorni scorsi dal primo cittadino.





“La bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza andrebbe letto tutto, evitando di utilizzare solo quelle parti utili a coltivare interessi di parte e a sollevare sterili polemiche.

Lo dico perché quando leggiamo nel PNRR che per lo sviluppo infrastrutturale dell’Italia centrale sono previsti gli interventi per il potenziamento delle linee trasversali appenniniche, compresa la Orte-Falconara (Ancona) o che per entrambi le direttrici lo stato di attuazione degli investimenti candidati al finanziamento vede interventi in corso di realizzazione e l’avvio di nuove proposte di potenziamento per le quali è stato recentemente avviato un confronto con le Regioni, preliminare allo sviluppo delle progettazioni, non possiamo che constatare la positività di tutto ciò, per Spoleto e per l’intero territorio.

D’altronde il lavoro che si sta portando avanti, grazie all’attenzione e all’impegno dell’assessore Melasecche che, come il sottoscritto, ha giustamente espresso soddisfazione per questo, è incentrato anche al miglioramento dei collegamenti viari e ferroviari, senza i quali la nostra città sarà sempre tagliata fuori dalle principali vie di comunicazioni.

In questo momento è doveroso assumere un atteggiamento di fiducia verso le opportunità che, indipendentemente dai termini di scadenza, vanno assolutamente valorizzate tutte”.