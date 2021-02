De Augustinis: “Preoccupati per le problematiche che i cittadini di Spoleto e dei comuni limitrofi stanno incontrando nell’accesso ai servizi sanitari di base”

Lunedì n uovo incontro del Comitato di vigilanza e al via le vaccinazioni per gli ultraottantenni al Palatenda

Nuovo incontro del Comitato di vigilanza per la salute degli abitanti della Città di Spoleto durante la destinazione del San Matteo degli Infermi a ospedale Covid. È stata convocata per lunedì 15 febbraio la riunione in videoconferenza per affrontare innanzitutto le questioni relative al riordino della rete ospedaliera regionale.

A riguardo, dopo le comunicazioni della Presidente Donatella Tesei e dell’assessore Luca Coletto di venerdì scorso, la Regione Umbria ha inviato questa settimana al Sindaco Umberto de Augustinis il Libro bianco della sanità, documento su cui i membri del Comitato avvieranno una prima analisi.

In attesa di conoscere i contenuti del Piano Sanitario Regionale, l’incontro servirà anche a portare avanti il monitoraggio circa la situazione sanitaria all’interno dell’ospedale e nel territorio, soprattutto alla luce di alcuni episodi che prospettano difficoltà sempre maggiori sul fronte del mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza in città. Una condizione aggravata dalle problematiche che sta affrontando il San Matteo degli Infermi dove, come ha spiegato ieri il consigliere comunale Marco Trippetti, anestesista e rianimatore del Covid hospital di Spoleto, continua a non esserci personale sanitario sufficiente nonostante l’emergenza sia attualmente più grave di quella vissuta negli ultimi mesi.

“Continua ad essere centrale in questa fase il controllo circa i disservizi che stiamo registrando a Spoleto in ambito sanitario – ha dichiarato il Sindaco Umberto de Augustinis – perché, nonostante il lavoro straordinario che il nostro personale medico sta svolgendo al San Matteo degli Infermi sul fronte della battaglia contro il Covid-19, siamo preoccupati per le problematiche che i cittadini di Spoleto e dei comuni limitrofi stanno incontrando nell’accesso ai servizi sanitari di base. Si tratta di una situazione su cui, tra l’altro, abbiamo già inoltrato una denuncia alla Procura della Repubblica”.

L’incontro del Comitato si terrà a poche ore dall’inizio delle vaccinazioni per gli ultraottantenni che da lunedì 15 febbraio verranno effettuate, dalle ore 8.30 alle 14, al Palatenda in via Pasquale Laureti. Come comunicato dalla Usl Umbria 2, da oggi venerdì 12 febbraio sarà possibile effettuare la prenotazione sia attraverso il portale web dedicato (al link https://vaccinocovid.regione.umbria.it), oppure nelle farmacie.

È stato istituito anche un numero verde dedicato 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai cittadini proprio per supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione della prenotazione effettuata.