De Augustinis: ”Monique Veaute ha capacità manageriali e di innovazione che da tempo auspicavamo anche per il Festival dei 2 Mondi”

Il sindaco di Spoleto e Presidente della Fondazione Festival si complimenta per la prima del RomaEuropa Festival 2020

“Uno spettacolo inaugurale di grande successo, portatore di una carica innovativa straordinaria: il lavoro svolto anche quest’anno da Monique Veaute non può che essere di buon auspicio per il futuro del nostro Festival dei 2 Mondi”.

Sono cariche di entusiasmo le parole del Sindaco e Presidente della Fondazione Festival Umberto de Augustinis che venerdì scorso, insieme alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e all’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia Viktor Elbling, ha assistito alla prima del RomaEuropa Festival 2020 alla cavea dell’Auditorium Parco della Musica dove è andato in scena lo spettacolo ‘Sasha Waltz & Guests | Dialoge Roma 2020. Terra sacra’.

Il progetto, realizzato appositamente dalla coreografa tedesca Sasha Wlatz per l’opening della trentacinquesima edizione del Festival, è stato accolto da dieci minuti di applausi da parte dei circa 1000 spettatori presenti.

Al termine dello spettacolo il Sindaco si è complimentato con gli organizzatori e, in particolare, con Monique Veaute “per aver dato ulteriore prova, in un prestigioso contesto internazionale, delle sue capacità manageriali e di innovazione che da tempo auspicavamo anche per il Festival dei 2 Mondi”, ricevendo le congratulazioni del direttore generale dello Spettacolo dal vivo per il Mibact Onofrio Cutaia per la scelta di affidare alla Veaute la direzione artistica del Festival dei 2 Mondi.