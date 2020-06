De Augustinis: ”Gervaso ha sempre amato la nostra città. Il giornalismo italiano perde un uomo brillante”

Il sindaco di Spoleto ricorda il giornalista e scrittore Roberto Gervaso

“ Roberto Gervaso è stato un grande amico della nostra città, un giornalista che ha amato Spoleto e che l’ha vissuta sempre con grande piacere ogni volta che gli impegni lavorativi glielo hanno permesso”.

Il Sindaco Umberto de Augustinis ricorda così il giornalista, scrittore e straordinario aforista Roberto Gervaso, scomparso a Milano martedì scorso all’età di 82 anni.

“Non ha mai nascosto la sua predilezione per la nostra terra, quel profondo legame che l’ha portato ad acquistare la sua abitazione vicino a piazza Duomo. Il giornalismo italiano perde un uomo brillante, dalla intelligenza vivissima, capace di condensare in poche battute analisi profonde, rappresentando in maniera puntuale, rigorosa e mai banale tutta la realtà del suo tempo”.