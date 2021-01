De Augustinis: ”Forte preoccupazione per lo stato in cui versa la linea ferroviaria”

Le parole del Sindaco di Spoleto riguardo l’incidente ferroviario avvenuto oggi sulla direttrice Roma-Ancona



“Il deragliamento del treno regionale 4512 causato da una frana all’altezza di Giuncano, non può che destare forti preoccupazioni per lo stato in cui versa la linea ferroviaria tra Spoleto e Terni”.



Con queste parole il Sindaco Umberto de Augustinis ha commentato l’incidente ferroviario avvenuto oggi sulla direttrice Roma-Ancona.





“Fortunatamente non ci sono state vittime né feriti, ma si è trattato di una tragedia sfiorata. Chiediamo all’assessore regionale Enrico Melasecche, con cui siamo in costante contatto e che ha dimostrato anche di recente un’attenzione particolare per il nostro territorio, di considerare urgente una soluzione a tale problematica, soprattutto per poter garantire la sicurezza di studenti e pendolari che viaggiano quotidianamente in treno”.