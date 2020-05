Davide Cassani sarà in diretta sulla pagina Facebook de La SpoletoNorcia in MTB

Il CT ricorderà l’indimenticabile Francesco Cesarini nel trentennale della convocazione in nazionale al Mondiale del 1990. Parteciperà anche Daniela Isetti, vice presidente vicario della Federazione Italiana Ciclismo

In queste settimane la SpoletoNorcia, così come molte altre associazioni, sta approfittando dei social per rendere meno noiose le ore di chiusura più o meno totale che hanno impedito non solo alle persone di avere una vita normale, ma anche ai bikers di impegnarsi nell’organizzazione delle uscite in bici tanto amate.

Per la prossima diretta Facebook (la quinta della serie), importante colpo messo a segno dal presidente Luca Ministrini, che è riuscito a coinvolgere non solo Daniela Isetti, vice presidente vicario della Federazione Italiana Ciclismo, ma anche Davide Cassani, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

L’appuntamento è per giovedì 14 maggio alle 17.30 sulla pagina Fb de La SpoletoNorcia in MTB.

Si parlerà di come riprenderà il ciclismo, soprattutto quello legato agli eventi cicloturistici (ricordiamo che la Isetti alla partenza dell’ultima edizione de La SpoletoNorcia in MTB e Cassani a dare il via all’edizione 2016, confermando il profondo legame che la popolare manifestazione ha instaurato con il ciclismo professionistico, grazie anche alle successive partecipazioni di Moser e Savoldelli).

Non mancherà proprio un richiamo a come si cercherà di salvare la stagione dei big, nell’anno in cui Spoleto ha perso Francesco Cesarini, il suo rappresentante più importante, compagno di squadra proprio di Cassani cui sarà chiesto un ricordo nel trentennale della convocazione in nazionale di Cesarini al Mondiale del 1990.