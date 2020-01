David Militoni: 《Garantire livelli di sicurezza adeguati tanto per i rifugiati, quanto per i cittadini residenti》

Le dichiarazioni del Consigliere comunale della Lega in seguito ad una vicenda accaduta a Pontebari

“La situazione di difficoltà che alcuni cittadini residenti a Pontebari stanno vivendo a causa dei rifugiati ospitati in uno stabile della zona, richiedono un monitoraggio ed un controllo maggiore. Ritengo, avendo ricevuto personalmente le segnalazioni, che sia necessario avere un quadro preciso della reale situazione presente nel nostro territorio per evitare che situazioni spiacevoli si possano ripetere.

Ad esempio, le problematiche verificatesi domenica scorsa nella zona di Pontebari, quando uno dei rifugiati ha perso il controllo inveendo contro altre persone, al punto che sono dovuti intervenire i Carabinieri per riportare la calma e normalizzare la situazione, richiedono innanzitutto una valutazione sulla idoneità delle strutture utilizzate per ospitare i rifugiati sia rispetto alla tipologia dei locali, sia rispetto all’area o al quartiere in cui si trovano questi stabili.

Inoltre credo che, al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati tanto per i rifugiati, quanto per i cittadini residenti, debba essere monitorato anche il livello di controllo effettuato dal personale addetto, con particolare riguardo alle ore notturne. Personalmente, in qualità di consigliere comunale, ho già provveduto a richiedere tutte le informazioni necessarie per conoscere nel dettaglio il Progetto SPRAR del Comune di Spoleto e la situazione generale presente nel nostro territorio”.

David Militoni

Consigliere comunale LEGA – SALVINI PER SPOLETO