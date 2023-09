“Dare un segnale alla città e denunciare quello che accade”

Sì conferma quindi che il Piano Tesei Coletto ( denominato Terzo Polo), procede speditamente pur in assenza di una delibera che abbia forza di legge.

Per questo motivo lunedì 4 settembre inizierà una sistematica campagna di informazione, con l’ obiettivo di costruire la più ampia mobilitazione della popolazione, da fare confluire nella manifestazione corteo del 23 settembre, dove la città tutta ribadirà il suo No al Terzo Polo, alla chiusura del Punto nascita e per il ripristino di tutti i reparti che devono caratterizzare il San Matteo come DEA di Primo livello a partire da una cardiologia h 24, obiettivo tuttora raggiungibile e al quale stiamo lavorando.

Chiediamo inoltre al Sindaco e all’ Amministrazione comunale di fare tutti i passi di legge necessari a rispondere adeguatamente alla sfida lanciata alla città.

CITY FORUM, COMITATO DI STRADA, CASA ROSSA, ANPI ASSOCIAZIONE SAN MATTEO, ADOC, USB, UIL PENSIONATI, LEGAMBIENTE.