L’intero panorama culturale e artistico umbro si unisce nel porgere le più sentite congratulazioni a Daniele Cipriani per la sua nomina a direttore artistico del prestigioso Festival di Spoleto. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ufficializzato la scelta con una lettera indirizzata al presidente del Festival e sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, e al Consiglio di Amministrazione.

Daniele Cipriani si è distinto nel corso degli anni per il suo talento e la sua visione innovativa nel campo della danza e della musica, motivo per cui fu chiamato nel 2024 per ideare lo spettacolo inaugurale di Umbria Forum. Il suo ultimo grande contributo alla scena artistica umbra è infatti stato lo spettacolo Amores, realizzato appositamente per l’inaugurazione poco più di un anno fa, registrando il sold-out. Creò una performance unica nel suo genere, dedicata alla storia di San Valentino, patrono della città di Terni, che ha raccontato tutte le declinazioni dell’amore, attraverso le arti.

Amores ha vantato un parterre eccezionale di artisti, tra cui Eleonora Abbagnato, già Étoile del Teatro dell’Opera di Parigi e attuale direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, che si è esibita insieme a Sergio Bernal, leggenda del balletto spagnolo, noto per la sua padronanza tecnica e la sua intensità emotiva. Tosca, cantante italiana di grande talento, ha emozionato il pubblico con la sua voce potente e le sue interpretazioni appassionate. Nico Gatullo, danzatore aereo, ha incantato con acrobazie mozzafiato e movimenti fluidi, mentre Mvula Sungani Physical Dance, ensemble di danza contemporanea, ha mescolato elementi di teatro fisico e storytelling per un’esperienza coinvolgente. Edoardo Siravo, attore e narratore italiano, ha dato voce con intensità e passione ai testi dello spettacolo.

Daniele Cipriani, che assumerà la direzione artistica del Festival di Spoleto è particolarmente attivo nell’organizzazione di eventi legati alla danza, portando compagnie di fama internazionale in Italia, come ha fatto per Amores. Ha collaborato con alcune delle formazioni più prestigiose e ha contribuito a portare spettacoli di alto livello nelle principali città italiane. È conosciuto per il suo impegno nel promuovere la cultura e le arti performative, sostenendo i giovani talenti. Grazie al suo operato, la Daniele Cipriani Entertainment è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura e ha ottenuto collaborazioni con importanti fondazioni liriche italiane.

La comunità artistica attende con entusiasmo questa nuova fase del Festival di Spoleto, certa che Daniele Cipriani saprà portare avanti, come è stato per Umbria Forum, con passione e competenza una delle manifestazioni culturali più importanti d’Italia.