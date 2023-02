Dall’unione di tre società nasce l’Atletica Perugia Team

Il progetto tecnico sarà operativo dal 2024.

Presentazione il 29 marzo alla Sala dei Notari

Con atto di costituzione sottoscritto davanti al notaio, il 16 febbraio 2023 è nata la società “ATLETICA PERUGIA team” grazie all’iniziativa di tre storiche società sportive perugine, Atletica Csain Perugia, Arcs Perugia e Atletica Capanne Proloco Athletic Team.

La presentazione ufficiale della nuova realtà sportiva, che nasce dopo un intenso confronto tra i rispettivi presidenti Patrizia Tesei, Gabriele Ravacchioli e Sauro Mencaroni, avverrà il prossimo 29 marzo nella Sala dei Notari di Perugia alla presenza delle autorità civili e sportive, del Sindaco della Città di Perugia, Andrea Romizi, e dell’Assessore allo Sport Clara Pastorelli.

Il progetto tecnico-sportivo avrà come obiettivo principale quello di far diventare la Atletica Perugia team la società di riferimento per l’atletica della città di Perugia, a partire dalla categoria Allievi in poi, e da polo di attrazione per altre società. Il dialogo tra le tre società fondatrici e le altre realtà sportive perugine con la stessa vocazione è già stato avviato, e la nuova società sarà aperta fin da subito a tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche che vogliono affiliarsi ad essa, sia a livello comunale che provinciale.

Le tre società fondatrici continueranno a operare in modo autonomo con i propri settori giovanili fino alla categoria Cadetti, per poi unire le forze, tecniche e organizzative, a partire dalla categoria Allievi, con l’ambizione sportiva di poter diventare una società di rilievo a livello nazionale nelle categorie assolute.

Con questa unione, l’Atletica Perugia team si propone anche di valorizzare la storia, l’esperienza e le competenze maturate dalle tre società fondatrici, sviluppando una rete aperta alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che operano nel territorio del Comune e della Provincia di Perugia. In questo modo, la società vuole creare una realtà sportiva unitaria in grado di affermarsi a livello agonistico dalla categoria Allievi sino agli Assoluti, a livello nazionale.

L’ATLETICA PERUGIA Team, società sportiva dilettantistica sarà riconosciuta dal CONI e dalla FIDAL e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, avrà come colori sociali il bianco e il rosso e come simbolo il “Grifo”, simbolo della città di Perugia, mentre l’impianto di riferimento sarà il Santa Giuliana. La società nasce con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura dello sport e dell’atletica leggera in particolare.

L’organigramma della società prevede:

• il Presidente: Alessandro Sorci;

• Il Vice Presidente, Roberto Patumi;

• il Consiglio Direttivo composto da: Marco Mengoni (segretario), Luca Billeri (tesoriere), Michele Caligiana, Francesco Fracassini e Paolo Focardi;

• la Commissione Tecnica composta da: Francesco Fracassini, Christopher Hayston Gandola e Sauro Mencaroni;

• il responsabile Comunicazione Paolo Marcantonini;

• il medico Sociale sarà Pompeo D’Ambrosio.

Per informazioni: segreteria@atleticaperugia.it