Dall’empatia all’inclusione. Per una cartografia dell’umano. Empatia e sport

Venerdì 19 dicembre alle ore 17.00 a Palazzo Mauri si terrà “Empatia e sport”, il secondo incontro della serie di appuntamenti “Dall’empatia all’inclusione. Per una cartografia dell’umano”.

All’incontro, che vede la partecipazione dell’assessora del Comune di Spoleto Luigina Renzi per i saluti istituzionali, interverranno Claudio Menichelli, Presidente Panathlon Club Clitunno, Federico Cesaretti, Assessore allo Sport (Empatia e Sport: la forza silenziosa che costruisce squadre e comunità), Alessandro Cresti, paratleta Ride 4 sm (Non cercare di superare il tuo limite, spostalo sempre un po’ più avanti), Andrea Duranti, Presidente Social Sport Spoleto ODV (Lo sport oltre lo sport. Le buone pratiche dell’inclusione), Cristian Baroni, Presidente Associazione Il sorriso di Teo ODV (Quando lo sport lascia il posto all’inclusione: la special bike), Michele Zicavo, Presidente Ducato Calcio (Calcio integrato: disabilità e normalità, un’unione indistinguibile per fare squadra!) e Francesca Brencio, Institute for Mental Health, University of Birmingham (UK) e Direttore del PhenoLab, per le riflessioni conclusive.

La giornata di discussione sulla relazione tra empatia e sport, realizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con PhenoLab. A Theoretical Laboratory in Phenomenology and Mental Health, Social Sport Spoleto ODV e Il sorriso di Teo ODV con il patrocinio del Cesvol, è volta a sottolineare la necessità dell’inclusione sociale attraverso lo sport.

L’evento si propone di esplorare le interconnessioni tra empatia, sport e inclusione attraverso un dialogo costruttivo tra ricercatori, operatori sul campo, istituzioni e comunità. L’obiettivo è costruire una visione condivisa che possa orientare politiche, pratiche e ricerche future verso la creazione di società più eque e solidali, dove lo sport diventi realmente uno strumento di democrazia partecipata e crescita collettiva, e l’affinamento dell’empatia possa fungere da strumento di coesione sociale e catalizzatore di valori condivisi.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è aperta alla cittadinanza, al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, al personale sanitario e agli educatori socio-assistenziali.

Per avere informazioni e prenotazioni: servizi.scolastici@comune.spoleto.pg.it.