Dall’alto delle torri: visite guidate ai percorsi difensivi della Rocca Albornoziana

Da sabato 31 luglio t ornano le visite alla Rocca Albornoz

A partire da sabato 31 luglio 2021 tornano le visite guidate ai percorsi difensivi della Rocca Albornoz. Sistema Museo in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto promuove delle speciali visite guidate ai camminamenti difensivi della fortezza da cui è possibile dominare la vallata e ammirare l’affascinante panorama.

Le visite consentiranno di mettere in relazione il paesaggio con la funzione difensiva della fortezza e la sua posizione strategica nel territorio.

Le visite ai percorsi difensivi sono in programma il lunedì e giovedì alle ore 10.00, 11.00 e 12.00 e il venerdì, sabato, domenica e festivi alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 16.00 e 17.00.

Le tariffe per partecipare alle visite guidate (previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento) sono di € 4,00 per il biglietto intero, di € 3,00 per il ridotto dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card, mentre è prevista la gratuità per i bambini fino a 6 anni.



La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Informazioni e prenotazioni:

dal giovedì alla domenica e lunedì | Sistema Museo 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it