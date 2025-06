“Dalla forza all’armonia del gesto”, incontro con Francesco Angius, tecnico nazionale Fidal e Armando De Vincentis, maestro dello sport

Si terrà lunedì 30 giugno alle ore 16.30 nella Biblioteca Montagne di Libri in via Busetti, un incontro dal titolo “Dalla forza all’armonia del gesto”, che vedrà la presentazione di due libri di argomento sportivo.

L’armonia dei gesti degli atleti è il filo conduttore che lega i due testi, “Lanciare il disco-Una storia per argomentarne la tecnica e la didattica” del maestro dello sport Armando De Vincentis dedicato alla sua specialità sportiva e “Allenamento trifasico. Un approccio sistematico alla performance di forza esplosiva e velocità” di Cal Dietz e Ben Peterson in cui si presenta un approccio rivoluzionario alla preparazione atletica con il modello del blocco ondulatorio trifasico, una guida per allenatori e atleti per ottimizzare le proprie prestazioni sfruttando i principi della fisiologia muscolare.

All’incontro, coordinato dall’allenatore e specialista Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal) Fausto Pesciaioli, interverranno Federico Cesaretti, assessore del Comune di Spoleto, Francesco Angius, tecnico nazionale Fidal e Armando De Vincentis, maestro dello sport.

Il disegno armonioso che la muscolatura di un atleta descrive nel suo ruotare nella pedana del lancio del disco ci trasporta nella storia e nell’attualità di uno sport che fin dai greci ha rappresentato quanto di più bello si possa immaginare. Gli autori, cultori della materia e autori di una lunga sequenza di pubblicazioni e convegni in materia, sveleranno in modo semplice e chiaro cosa si cela in queste due opere essenziali per una conoscenza completa della materia.