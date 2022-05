Dalla Cooperativa Il Cerchio delle piantine speciali per la Festa della Mamma

Una raccolta fondi per il Centro Diurno Alzheimer di Spoleto

Una nuova Raccolta fondi per la Cooperativa Il Cerchio. Questa volta in occasione della festa della mamma si potranno acquistare delle splendide piantine di lavanda o camomilla da regalare alla propria mamma sostenendo così il Centro Diurno Alzheimer di Spoleto.

Le speciali piantine, arricchite da oggetti realizzati proprio dagli anziani che frequentano giornalmente il Centro Alzheimer, saranno acquistabili sabato 7 maggio nel cortile di fronte al supermercato EMI di San Nicolò e domenica 8 maggio presso il mercatino dell’usato in Corso Mazzini a Spoleto.

Un piccolo contributo che però può aiutare a migliorare il servizio con terapie non farmacologiche e oggetti e complementi utili a tanti anziani che purtroppo soffrono di questa terribile malattia.

Un regalo speciale quindi perché non solo farà felici le vostre mamme ma aiuterà anche tante persone del territorio di Spoleto e dintorni e le loro famiglie che ogni giorno si trovano a combattere con una patologia sempre più diffusa e molto difficile da affrontare.

L’appuntamento con le piantine e la solidarietà è: sabato 7 dalle 10 alle 18 di fronte al Supermercato EMI di Spoleto e domenica 8 in Corso Mazzini presso il mercatino dell’usato dove sarà possibile inoltre acquistare i prodotti della Fattoria sociale.