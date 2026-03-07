Grande partecipazione ed emozione ieri, sabato 7 marzo, al Botanical Garden di Palazzo Mauri, dove è stato presentato il libro Una generazione alla volta (Era Nuova APS) di Maura Coltorti. Una sala gremita di pubblico, amici e concittadini ha accompagnato un incontro intenso, fatto di ricordi, racconti ed emozioni.

L’evento è stato inserito nel calendario delle iniziative promosse dal Comune di Spoleto in occasione della Giornata Internazionale della Donne.

Ad aprire l’incontro è stato il saluto istituzionale dell’assessora Luigina Renzi, che ha sottolineato il valore culturale e umano di un’opera capace di intrecciare memoria personale e storia collettiva.

A dialogare con l’autrice è stata la giornalista Elisabetta Proietti, dando vita a una conversazione coinvolgente e ricca di spunti, che ha accompagnato il pubblico dentro le pagine del volume e nella storia familiare da cui nasce. A rendere ancora più suggestivo l’incontro sono state le letture di alcuni brani scelti, affidate a Anna Rita Antonelli, Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti.

Il libro è dedicato alla piccola Vittoria, la nipotina di cinque anni dell’autrice. Proprio pensando a lei, nel 2021 Maura Coltorti ha iniziato a scrivere queste pagine, con il desiderio di custodire e tramandare la memoria di tre generazioni di donne: «una storia di donne per una piccola donna», ha sottolineato.

Una generazione alla volta racconta infatti tre vite femminili unite da un filo invisibile di coraggio e determinazione. C’è la nonna Gina, ragazza madre negli anni Trenta; c’è Maria (per tutti Mariola), la figlia – oggi novantaquattrenne – che negli anni Cinquanta costruisce il proprio futuro tra lavoro e sacrifici; e c’è infine la narratrice, che prova a ricomporre e restituire senso a questa piccola ma preziosa storia familiare. Attorno a loro emergono anche le vite di altre donne, spesso rimaste ai margini della narrazione ufficiale, ma protagoniste silenziose di un quotidiano fatto di dignità, fatica e resistenza.

Durante la presentazione l’autrice ha voluto rivolgere un ringraziamento alla casa editrice e a Paolo Lombardi per aver sostenuto il progetto editoriale.

Nata a Spoleto nel 1960, Maura Coltorti è sposata con Alessandro Pallucco, madre di Michele e nonna della piccola Vittoria, alla quale deve l’ispirazione per questo libro. Dopo aver lavorato per anni nel mondo dell’artigianato, ha continuato a coltivare la creatività attraverso l’arte: con lo pseudonimo Mau realizza collage originali utilizzando tecniche e materiali diversi. Accanto alla dimensione artistica ha sempre portato avanti un forte impegno civico e politico nella vita della città. Attualmente è vicepresidente del Consiglio comunale, un ruolo che vive come naturale prosecuzione del proprio percorso umano e civile. Nel libro non manca infatti una riflessione sul senso dell’impegno pubblico: «La politica è decidere come abitare questo mondo insieme», scrive l’autrice.

La serata si è conclusa tra sorrisi, abbracci e dediche, in un clima di autentica amicizia e stima. A chiudere l’incontro, una proiezione di immagini in bianco e nero dedicate alle donne raccontate nel libro, accompagnata dalle note di Jimmy Fontana e della sua celebre canzone Il mondo, quasi a ricordare che la memoria continua a camminare nel tempo… “una generazione alla volta”.