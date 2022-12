Tre gli incontri in programma questa settimana alla biblioteca “Carducci” e al Consultorio Familiare

Dopo i cinque appuntamenti organizzati in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, che si è svolta dal 19 al 27 novembre, sono in programma questa settimana tre incontri sul tema “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca; Nascere e Crescere… leggendo!”.

Martedì 13 dicembre, alle ore 10.00, alla Biblioteca comunale “G. Carducci” è in programma l’“Incontro con le donne in gravidanza, corso CAN”, mentre giovedì 15 dicembre, alle ore 15.00, il Consultorio familiare di Spoleto ospiterà l’”Incontro con le mamme e i neonati che frequentano il corso del massaggio del bambino AIMI”.

L’ultimo appuntamento della settimana, in calendario sabato 17 dicembre, alle ore 10.00 presso la Biblioteca comunale “G. Carducci”, sarà sul tema “Acqua e nascita: creare beneficio e legami in piscina”, a cura di Erica Fedeli, ostetrica, insegnante AIMI ed istruttrice di acquaticità neonatale.

Per info e prenotazioni è possibile contattare la Biblioteca (0743 218801 o email biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it) e il Consultorio (0743 210709 o email consultorio.spoleto@uslumbria2.it).