Il prossimo appuntamento rivolto alle famiglie si terrà sabato 28 gennaio, ore 11 a Palazzo Mauri

Tornano gli appuntamenti mensili di promozione della lettura precoce in famiglia previsti dal progetto condiviso tra la biblioteca comunale Carducci e il Consultorio familiare di Spoleto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…​Leggendo!” presentato a Palazzo Mauri lo scorso novembre, in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere.

Accanto all’incontro in biblioteca destinato alle donne in gravidanza che frequentano il corso di accompagnamento alla nascita CAN e a quello in consultorio rivolto alle mamme e ai neonati che frequentano il corso del massaggio del bambino AIMI, è previsto un appuntamento rivolto alle famiglie che si terrà sabato 28 gennaio alle ore 11.00 presso la biblioteca comunale di Spoleto a Palazzo Mauri.

L’incontro dal titolo “Essere un papà: dalla mente al cuore, dalla voce alle mani. Il ruolo del padre nella nascita e nella crescita del figlio” sarà tenuto dalla dott.ssa Alessia Passaquieti, psicologa e psicoterapeuta .

Il Comune di Spoleto e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024 della Zona Sociale n. 9.

Tra le principali finalità del Patto locale per la lettura c’è la promozione della lettura precoce in famiglia, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca “G. Carducci” al numero 0743 218801 o all’email biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it o il Consultorio al numero 0743 210709 o all’email consultorio.spoleto@uslumbria2.it