Dal 9 all’11 dicembre, ai Giardini dell’Ippocastano, appuntamento con ”Spoleto tipica Christmas edition”

La Mostra mercato dei prodotti enogastronomici del territorio

Continuano gli appuntamenti inseriti nel calendario degli eventi di ‘Accade a Natale a Spoleto’. Da venerdì 9 a domenica 11 dicembre, nella suggestiva cornice dei Giardini dell’Ippocastano di viale Giacomo Matteotti, torna Spoleto Tipica in versione natalizia con una mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Dopo il successo di Dolci d’Italia, Spoleto nel piatto e EAT – Enogastronomia a Teatro, anche questo quarto appuntamento sarà incentrato sul connubio tra produzioni locali e territorio, con fattorie, aziende agricole, associazioni e aziende protagoniste del rilancio del comparto enogastronomico.

Dallo zafferano ai formaggi, dal tartufo ai legumi, dalle confetture all’olio e al vino, passando per gli amari di produzione locali, i cereali, le farine, il miele, i marroni, i biscotti, fino ai panettoni per sostenere le attività della ONG Emergency. Questi in estrema sintesi i prodotti in esposizione ed in vendita in occasione della “Spoleto Tipica Christ​mas Edition”, in programma venerdì 9, dalle ore 12.00 alle 20.00, sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle ore 10.00 alle 20.00.

Questi i produttori presenti ai Giardini dell’Ippocastano: Agricola Coltiviamo di Titta Piergiorgio, Fattoria Biologica Patrice, Azienda Agricola I Frutti di Spoleto di Serena Cappuccino, Società Agricola Eredi di Alimenti Mario S.S., Azienda Agricola Genius Seculi, Società Agricola Lu pianu S.S., Spoleto Sapori di Simoneschi Paolo, Fichi Girotti, Associazione Produttori Zafferano di Spoleto, Agricola Martinelli Marini, Fattoria Sociale Cooperativa agricola e sociale, Fattoria di Opagna, Apicoltura Banconi, Azienda Agricola Eredi Gradassi Andrea S.S., Antichi Sapori Umbri, Azienda Agricola Biologica la Sibilla di Norcia. IBBUR liquori di Raffaella Ricci, Zafferano e Dintorni Società Agricola Semplice, Olio Ammetto.

Quella in programma ai Giardini dell’Ippocastano, dove sarà anche possibile visitare La Casina dei Balocchi e degustare il torrone, il pandoro e il panettone (9 dicembre, dalle ore 18.00), ascoltare musica dal vivo (11 dicembre, dalle ore 18.00), partecipare a spettacoli e laboratori per bambini (11 dicembre, ore 16.30), sarà una tre giorni all’insegna del gusto e della tradizione, dove il pubblico potrà conoscere, degustare e acquistare le eccellenze dei produttori presenti all’iniziativa.

Da non perdere, domenica 11 dicembre, dalle ore 8.00 alle 20.00 in piazza Pianciani, corso Mazzini, piazza della Libertà, il Mercatino dell’Antico, l’appuntamento allestito nel centro storico della città e dedicato ai prodotti di artigianato e di piccolo antiquariato, abbigliamento, mobili, gioielli, libri, dipinti.