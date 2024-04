Dal 19 al 21 aprile il 2° Torneo Spoleto Women 2024

Presentata questa mattina la seconda edizione del Torneo Spoleto Women 2024 in programma dal 19 al 21 aprile. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, il vicesindaco con delega allo sport Stefano Lisci, Chiara Coricelli, presidente dell’azienda Pietro Coricelli e main sponsor della manifestazione e gli organizzatori del Torneo Alessandro Pelosi e Marco Bianchini.

Presenti anche i rappresentanti della Ternana Women Lorenzo Vergani, responsabile settore giovanile, Deborah Salvatori Rinaldi, responsabile comunicazione e Luca Giovannetti, addetto stampa. In collegamento il presidente della A.S.D. YFIT Macerata, Massimiliano Avallone.

La manifestazione, che si terrà al Centro Sportivo “Marco Capitini” di San Giacomo, vedrà quest’anno la partecipazione di 14 squadre di calcio femminile under12: FC Inter, AS Roma, Ternana Women, Gualdo Calcio Women, Ducato Calcio, Orvieto, Ponte Valleceppi, A.S.D. YFIT, Ponte San Giusto, US Viterbese, ACF Arezzo, Pro calcio Aurelio, Maenza e la società svedese Enskede.

Oltre 200 le atlete che arriveranno a Spoleto venerdì 19 aprile, accompagnate dalle famiglie e con al seguito tifosi e appassionati provenienti da Lombardia, Lazio, Toscana, Marche, Emilia Romagna e, per la prima volta, dalla Svezia. Venerdì 19 aprile alle ore 21 è in programma la presentazione delle squadre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

“Sosteniamo con convinzione questi eventi sportivi, perché rappresentano un’opportunità di crescita per le società che li organizzano e per la città che lavora al meglio per accogliere le squadre – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Questa sinergia tra la Ducato Calcio, il Comune e l’azienda Pietro Coricelli è il segno che unendo le forze, dando ognuno il proprio contributo, Spoleto sprigiona un potenziale che ha un valore enorme non solo in ambito sportivo, ma anche turistico. Dobbiamo continuare a lavorare così e ringrazio tutti i protagonisti di questo evento per l’impegno e la passione con cui lo stanno realizzando”.

“Il Torneo sta crescendo, frutto di un impegno importante e di una collaborazione molto proficua. Fin dall’inizio come amministrazione abbiamo creduto alla bontà e al valore di questo evento sportivo – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci in apertura di conferenza stampa – Dietro a questa manifestazione c’è il lavoro preziosissimo della Ducato Calcio, di Chiara Coricelli che sostiene con grande disponibilità e generosità il Torneo, delle associazioni di categoria che sono parte imprescindibile per tutto quello che concerne l’accoglienza delle persone che arrivano in visita a Spoleto”.

“Ho voluto dare il mio contributo a questa seconda edizione sia in quanto mamma di una calciatrice, sia perché ci sono dei valori alla base di questo evento che sono in sintonia con la nostra politica aziendale – ha spiegato la presidente Chiara Coricelli – Il calcio femminile è ancora una disciplina considerata anomala per bambine e ragazze ed è paradossale, nel 2024, già solo doverlo dire. Abbiamo bisogno di fare crescere le nostre figlie liberamente anche nello sport, abbiamo bisogno di superare dei limiti, fare in modo che le differenze di opportunità ancora esistenti tra gli uomini e le donne non ci siano più, nello sport come nella vita”.

“Innanzitutto ringrazio il Comune di Spoleto che ci ha messo nelle condizioni di lavorare bene giorno per giorno – ha dichiarato Alessandro Pelosi – Il supporto di Chiara Coricelli, la sua esperienza sono state di grandissimo aiuto nell’organizzazione. Dietro a questa manifestazione c’è tanto lavoro. Abbiamo iniziato lo scorso anno, ma già in questa edizione ospitiamo squadre di società importanti come Inter, Roma e Ternana. L’obiettivo, anche grazie alla presenza della società svedese Enskede, è far diventare questo evento un punto di riferimento del calcio femminile a livello nazionale”.

“Verranno giocate in contemporanea tre partite alla volta, in due tempi di 15 minuti ciascuno – ha spiegato Marco Bianchini – Le squadre saranno suddivise in due gironi e, in base alla classifica, verranno composti altri due gironi. Poi le squadre giocheranno i quarti di finali, le semifinali e la finale. In totale verranno disputate più di 40 partite in due giorni e ogni squadra giocherà almeno 7 partite”.​