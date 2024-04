DAKAR 20.24: Spoleto protagonista su SkySport

DAKAR 20.24 OLTRE LA SFIDA, questo il titolo del Docufilm realizzato dal giornalista Sandro Donato Grosso, andato in onda il giorno di Pasqua alle ore 20.00 nel canale 201 di Sky Sport.

L’approfondimento, visibile in replica fino a ieri, domenica 7 aprile e attualmente disponibile on demand, ha avuto quale protagonista d’eccezione Spoleto con il suo Duomo, il Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi e la Rocca Albornoz.

Curato in regia da Claudio Cavilotti, il docufilm ha raccontato una delle corse più affascinanti del mondo, dando spazio ad immagini altamente spettacolari ed alle storie dei piloti nel deserto dell’Arabia Saudita, ma con un approccio narrativo che tende ad andare oltre il ritmo tanto affascinante quanto folle dei 20 giorni di gara.

Per questa ragione come location per riaccendere gara è stato scelto il Teatro Caio Melisso di Spoleto considerato uno dei più belli d’Italia dove il tempo sembra essersi fermato proprio come in alcuni bivacchi sperduti dell’Arabia Saudita.