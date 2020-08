Da Spoleto alla Valnerina: successo per le nuove voci del Teatro Lirico Sperimentale

Da aggi a Villa Redenta al via le prove di regia de “La prova di un’opera seria”

Successo per le nuove voci dall’Europa del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto – vincitrici dei Concorsi Comunità Europea per Giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” ed. 2019 e 2020 – ieri sera nel cortile interno di Palazzo Collicola che, malgrado il caldo estivo, era ricco di pubblico e applausi. In platea con le rispettive consorti, tra gli altri, il Sindaco della città Umberto De Augustinis e Camillo Corsetti Antonini, presidente della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini. Una serata di Meraviglie dell’opera in concerto, con brani del Settecento Italiano ed Europeo da Mozart alla scuola napoletana di Paisiello, Cimarosa e Pergolesi.

La serata, in collaborazione con il Comune di Spoleto nell’ambito della rassegna Spoleto d’Estate e del progetto Canto per Spoleto e per la Valnerina, ha visto in scena le soprano Zuzana Jeřábková e Giorgia Teodoro, le mezzosoprano Dyana Bovolo e Magdalena Urbanowicz, il tenore Nicola di Filippo e il baritono Luca Simonetti. Al pianoforte Davide Finotti.

Continuano già da questa mattina, nella splendida cornice di Villa Redenta, le attività per la 74ma Stagione Lirica Sperimentale del Teatro Lirico con le prove di regia de “La prova di un’opera seria”. L’opera, protagonista della Stagione Lirica Regionale di quest’anno, debutterà al Teatro Clitunno di Trevi venerdì 4 settembre 2020, alle ore 21.00 [repliche sabato 5 settembre 2020, ore 21.00 e domenica 6 settembre 2020, ore 18.00] per poi essere in scena al Teatro Torti di Bevagna [lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020, ore 21], al Teatro Subasio di Spello [mercoledì 23 e giovedì 24 settembre 20202, ore 21.00] ed infine al Complesso Museale di S. Francesco di Montefalco [venerdì 25 e sabato 26 settembre, ore 21.00]. Per informazioni sui biglietti telefonare al 338.8562727 oppure visitare il sito www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Le prove si stanno svolgendo nel rispetto delle normative vigenti e del protocollo aziendale anticontagio.

La Stagione e il Corso sono resi possibili grazie al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali-Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.