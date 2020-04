Da Spoleto a Pesaro, nel cuore dell’emergenza Covid-19

La dottoressa Michelle Kimberly Brozzi, in forza al San Matteo degli Infermi, è al San Salvatore in uno dei focolai più importanti d’Italia – le parole del sindaco de Augustinis

Portare il proprio contributo e le proprie competenze per combattere il Covid-19 in uno dei focolai più importanti d’Italia. È quanto ha deciso di fare la dottoressa Michelle Kimberly Brozzi (foto in basso), 34 anni, anestesista e rianimatrice dell’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto.

Partita la scorsa settimana dalla sede romana della Protezione Civile la dottoressa Brozzi, destinata inizialmente all’ospedale da campo della Marina Militare in prossimità dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, sta attualmente lavorando all’ospedale di Pesaro, in una delle realtà italiane maggiormente colpite.

Entrata subito nella turnazione per la rianimazione Covid dell’ospedale San Salvatore, dove alla luce dell’alto livello di contagio registrato sono state allestite ben cinque rianimazioni, la dottoressa Brozzi è attualmente agli ordini del primario Michele Tempesta.

“Ai medici e agli infermieri che stanno lavorando giorno e notte da oltre un mese in tutta Italia – sono state le parole del Sindaco Umberto de Augustinis – siamo tutti profondamente grati, perché il loro instancabile impegno è volto a garantire il diritto alla salute a ciascuno di noi.

La scelta della dottoressa Brozzi, attorno a cui vorrei che tutta la città si stringesse continuando a seguire correttamente tutte le prescrizioni che il Governo e il Ministero della Salute hanno indicato in queste settimane, è l’esempio di una professionista capace e coraggiosa, il cui alto senso di responsabilità l’ha portata a scegliere di combattere questa battaglia in una delle aree maggiormente colpite del nostro Paese.

Nell’attesa di poterla incontrare quando tutto questo sarà finito, insieme ai medici e agli infermieri del nostro ospedale costantemente impegnati in questa situazione d’emergenza, desidero ringraziarla per quanto sta facendo a nome della Giunta, del Consiglio comunale e della città tutta”.