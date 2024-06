Da Spoleto a Buenos Aires

Grazie al suo curriculum ricco di imprese speciali e sulla scia del grande successo riscosso dall’ultima edizione di Biennale Milano e di Pro Biennale a Venezia, soprannominato il padiglione delle arti, e Spoleto Arte , il Ministero della Cultura dell’ Argentina ha chiesto ufficialmente al curatore d’arte, scrittore e reporter Salvo Nugnes di occuparsi della cura e dell’organizzazione di una Biennale d’arte del Sud America con sede nella città di Buenos Aires, legata da sempre all’Italia.

Nugnes, imprenditore poliedrico che, in più di trentacinque anni di carriera, è passato dall’essere manager di importanti personalità a curare grandi eventi in tutto il mondo. Giornalista ed inviato speciale per le principali reti d’informazione, si è detto lusingato della richiesta arrivata da oltreoceano.

Il progetto prevederebbe la creazione di un simposio di artisti provenienti dai più svariati paesi che rappresenti ogni tipo di espressione artistica, dalla pittura alla scultura, dalla poesia all’editoria, dal teatro alla musica, un evento speciale insomma dov’è arte e cultura si fondano.