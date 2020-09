“Da oggi ci riteniamo liberi da qualsiasi dovere di maggioranza e voteremo solo ciò che è conforme al bene dei cittadini e delle imprese di Spoleto”

La nota del segretario regionale della Lega Umbria, On. Virginio Caparvi

“Solo grazie alla caparbietà della Lega otteniamo un regolamento tributario più vicino alle esigenze del mondo produttivo spoletino in un momento di difficoltà tanto grave come questo”.

A parlare è il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi.