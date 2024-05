Da Norcia a Londra: la straordinaria avventura della musicista-pittrice Brandimarte. In uscita il suo primo singolo

Proveniente dai pittoreschi paesaggi della Valnerina, ovvero dal capoluogo di Norcia, Brandimarte ha intrapreso un viaggio trasformativo nel 2015, lasciandosi alle spalle la familiarità per inseguire il suo sogno di diventare una musicista in una delle capitali mondiali della musica.

Arrivata a Londra senza una fluente conoscenza dell’inglese, la determinazione di Brandimarte nel voler avere successo l’ha portata ad accettare un lavoro come fattorina in un ristorante, non solo per pagare le bollette, ma anche per imparare la lingua e la cultura della sua nuova casa. Tuttavia, in mezzo al ritmo caotico della vita cittadina, si è subito innamorata della varietà e si è sentita attratta dal mondo dell’arte, un amore che avrebbe plasmato il suo percorso in modi inaspettati.

Una passione per la nail art che coltivava da sempre le ha fornito uno sbocco creativo, ma Brandimarte faticava a trovare qualcuno in grado di tradurre la sua visione artistica sulle sue unghie. Fu solo nel 2021, quando iniziò a sperimentare con gel economici e ombretti, che scoprì una rivelazione: il potenziale delle unghie come minuscole tele per la sua immaginazione.



Ispirata da questo nuovo mezzo, Brandimarte prese la coraggiosa decisione di lasciare il suo lavoro nella ristorazione e abbracciare completamente la sua passione per la nail art. Così come aveva sempre dipinto le sue visioni musicali su tele reali, ora vedeva nelle unghie un mezzo tangibile per raccontare storie – una rappresentazione visiva del suo percorso artistico. Iniziare la sua carriera come nail artist non solo le ha dato la possibilità di far parte costantemente di uno sbocco creativo che avrebbe ispirato la sua musica, ma le ha anche dato la possibilità di finanziare la sua musica in modo indipendente e creare un progetto alle sue condizioni.

Per Brandimarte, la musica e la nail art non sono entità separate, ma aspetti intrecciati della sua identità creativa. Così come i Romani usavano la nail art per comunicare status sociale e stile personale, lei infonde nei suoi disegni colori audaci, motivi astratti e un tocco di dramma – echeggiando la complessità multifaccettata delle sue composizioni musicali.

Nel mondo di Brandimarte, come una sinfonia di colori e texture, la sua nail art riflette la varietà caotica delle strade di Londra e la serena bellezza delle sue radici italiane – un crocevia dove il dramma e la cultura si scontrano. La musica di Brandimarte rispecchia questa fusione dinamica, traendo ispirazione dai suoni culturali e dalle esperienze personali per creare un affascinante mix di alternative blues rock e indie pop. Il suo singolo di debutto, “IF I”, previsto per l’uscita ad aprile, esplora le complessità dell’esperienza umana, approfondendo la nozione che bisogna affrontare il male per apprezzare veramente il bene.

Mentre Brandimarte si prepara a svelare il suo singolo di debutto al mondo, invita gli ascoltatori a intraprendere un viaggio attraverso le sue influenze e esperienze – tessendo racconti di introspezione e autenticità che risuonano con verità universali. Attraverso la sua musica e la nail art, dimostra che la creatività non conosce confini e che la vera arte risiede nella capacità di fondere diversi mezzi in una sinfonia armoniosa di espressione. La storia di Brandimarte non è solo di successo artistico, ma di significato culturale – una testimonianza del potere trasformativo della passione, della resilienza e della ricerca dei propri sogni.