Da New York al Vittoriale degli Italiani lo spettacolo di danza  di Jeanne Bresciani e degli artisti dell’Istituto Internazionale Isadora Duncan

Auditorium del Vittoriale degli Italiani, giovedì 8 giugno 2023 ore 19.30

Il palcoscenico dell’Auditorium del Vittoriale degli Italiani ospiterà il prossimo 8 giugno la grande danza in arrivo da New York: “Gabriele d’Annunzio & Isadora Duncan: il fuoco della vita”. Lo spettacolo, ideato e promosso dalla producer Sophie Eustache, vedrà protagonisti i ballerini dell’Istituto Internazionale Isadora Duncan – IDII che rievocheranno le atmosfere proprie dell’epoca in cui lo stesso Gabriele d’Annunzio, l’attrice Eleonora Duse e la ballerina Isadora Duncan rinnovarono radicalmente le rispettive arti con originalità e creatività.

Jeanne Bresciani – direttore artistico dell’Istituto e oggi riconosciuta internazionalmente come danzatrice solista, coreografa, didatta della teoria, maestra d’assoluta autorità nelle esecuzioni del repertorio artistico Duncan – e gli artisti dell’IDII porteranno in scena autentiche coreografie di Isadora Duncan e altre ideate dalla Bresciani, nel peculiare stile ispirato alla grande danzatrice statunitense. Per l’occasione Kathleen Hiley si esibirà nella “Marcia slava” di Čajkovskij, una première europea che ha visto esibirsi prima di lei solo Isadora Duncan.

Lo spettacolo si svilupperà sugli accordi sonori di Gluck, Chopin, Wagner, Brahms, Scriabin, Saint-Saëns e Vangelis. Animazioni 3d e composizioni musicali a cura di Vince Gagliardi.

Lo spettacolo è gratuito su invito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni si prega di scrivere a sophieoeustache@gmail.com