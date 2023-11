Da lunedì 20 novembre in funzione il nuovo autovelox sulla Flaminia

Sarà tarato a 90 km/h. Nei primi sei mesi sperimentazione secondo fasce orarie

Entrerà in esercizio lunedì 20 novembre, dopo quasi due mesi di pre-esercizio iniziati lo scorso 26 settembre, il nuovo autovelox installato nella SS3 Flaminia in direzione Spoleto all’altezza di Eggi.

Richiesto al Comune di Spoleto dall’ANAS per garantire la sicurezza stradale, l’autovelox, tarato a 90 km/h e posizionato al km.129+880 della SS3 Flaminia in direzione Foligno-Spoleto, servirà a ridurre le situazioni di pericolosità dovute sia alla presenza del bivio Eggi – Acquasparta – Santo Chiodo, sia al restringimento della carreggiata e il conseguente obbligo di decelerazione.

Alla luce dei dati registrati nel periodo di pre-esercizio, in particolare dal 26 settembre al 21 ottobre, durante il quale l’apparecchiatura ha rilevato una media giornaliera di 844 infrazioni, il Comune di Spoleto ha deciso di iniziare con una modalità sperimentale.

Nei primi sei mesi, a partire dal 20 novembre, l’autovelox sarà funzionante, dal lunedì al venerdì e la domenica, solo per due fasce orarie di due ore ciascuna, mentre il sabato sarà attiva anche una terza fascia. Di fatto quindi le violazioni verranno registrate per trenta ore settimanali, ossia quattro ore al giorno per sei giorni e sei ore il sabato.

Nell’arco di una settimana tutte le fasce orarie saranno oggetto di attivazione dell’impianto almeno per una volta, mentre le fasce 6.00-8.00, 12.00-14.00 e 16.00-18.00, individuate come quelle di maggior traffico, saranno attive due volte alla settimana.