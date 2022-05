Venerdì 13 maggio, ore 16.30 alla Sala Frau Ingresso libero

‘Da dove nascono le emozioni?’. Questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto a conclusione del ciclo di incontri tenuti con i genitori nell’ambito del percorso ‘Il principe e la principessa di casa’.

L’incontro inizierà con la proiezione del film ‘Freud: passioni segrete’, del regista John Huston alla quale seguirà il dibattito con i presenti condotto dallo psicoterapeuta, dott. Mauro Benedetti.

L’evento, aperto a tutti cittadini, si terrà venerdì 13 maggio alle ore 16.30 alla Sala Frau. L’ingresso è libero (obbligatoria la mascherina).

“Il Principe e la Principessa di casa”, è stata l’iniziativa che il Comune di Spoleto ha organizzato tra novembre e dicembre dello scorso anno, per accompagnare i genitori nel loro compito educativo. Si è trattato di tre incontri, rivolti ai genitori di bambini da 0 a 14 anni, per affrontare il tema del ruolo genitoriale, in continuo divenire di fronte a passaggi necessari e fondamentali per la crescita dei figli, un modo per pensare a come i genitori si pongono nel rapporto con i figli e come contribuiscono alla formazione di un buon carattere.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0743 218732 e 218519.