Da CDP 19 milioni a Valle Umbra Servizi con garanzia InvestEU

Valle Umbra Servizi (VUS) potenzia gli investimenti nel servizio idrico integrato grazie a un finanziamento da 19 milioni di euro sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), con garanzia del Fondo InvestEU, il programma della Commissione Europea per il rilancio degli investimenti privati nell’Unione Europea che ha l’obiettivo di favorire la competitività e la crescita nel lungo periodo. Il finanziamento consente a VUS di completare il funding del piano investimenti infrastrutturali 2023–2028 del settore idrico, che prevede interventi mirati alla sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione e al rafforzamento della resilienza idrica nei 22 Comuni dell’area di Foligno, Spoleto e Valnerina nella Regione Umbria.

L’operazione rientra nella strategia di CDP a sostegno degli investimenti sostenibili e infrastrutturali del Paese, anche attraverso l’utilizzo di strumenti europei come InvestEU, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo e della transizione ecologica. Le risorse saranno utilizzate per migliorare l’efficienza e la qualità delle reti, ridurre le perdite idriche, digitalizzare gli impianti, potenziare la separazione tra acque reflue e acque meteoriche e ottimizzare i processi di depurazione e gestione dei fanghi. Il piano prevede inoltre la costruzione di nuovi pozzi, l’estensione della rete fognaria e il collegamento tra sistemi di distribuzione esistenti.