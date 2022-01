CSS Cementifici, Lega Spoleto: “Quale soluzione per Spoleto?”

La nota stampa

“È arrivata in queste ore la notizia dell’autorizzazione, per i cementifici di Gubbio, all’impiego del CSS quale agevolazione energetica per l’utilizzo e il funzionamento dell’impianto.

Come avevamo già chiesto all’assessore all’ambiente Protasi, riteniamo sia compito dell’amministrazione di Spoleto inserirsi in questa questione, interessandosi e chiarendo quale sarà l’impatto di questa novità sul cementificio di Spoleto e quali siano le relative prospettive di sviluppo.

Il sindaco Sisti e la sua giunta dovrebbero spiegare una volta per tutte se intendono sostenere il cementificio di Spoleto, i suoi lavoratori, le loro famiglie e tutto l’indotto”.

Così la nota della Lega Spoleto