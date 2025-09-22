Crolla il deposito della ex Ferrovia Spoleto-Norcia

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto è intervenuta per il crollo della copertura e di parte di un edificio dell’ex rimessaggio dei vagoni della ferrovia Spoleto–Norcia.

In un primo momento si è temuto il coinvolgimento di persone, poiché il muro perimetrale dell’edificio interessato insiste su un passaggio pedonale molto frequentato, in prossimità di una scuola elementare, di due scuole dell’infanzia e della sede della Scuola Allievi Sottufficiali della Polizia di Stato.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco con supporto di una piattaforma aerea (TRID Automezzo Tridimensionale), anche il personale della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del 118 e i tecnici del Comune di Spoleto.

Le verifiche effettuate hanno escluso la presenza di persone coinvolte. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e transennata.