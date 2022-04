Criteria 2022. Alle Nazionali giovanili brillano le atlete della Spoleto Nuoto

Il sindaco e la Giunta riceveranno la società e le nuotatrici in Consiglio comunale per omaggiarle del giusto riconoscimento

Straordinari risultati per la Spoleto Nuoto ai Criteria nazionali giovanili, il più importante evento nazionale dedicato alle giovani promesse del nuoto azzurro che si è svolto dal 25 al 30 marzo a Riccione.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale per l’obiettivo raggiunto ed i risultati ottenuti dalle ragazze che hanno gareggiato ai Campionati italiani primaverili di Riccione.

“Con grande piacere – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci – il sindaco e la Giunta riceveranno la Spoleto Nuoto e le sue atlete in Consiglio comunale per omaggiarle del giusto riconoscimento.

“Dopo due anni di limitazioni che anche le varie discipline sportive hanno vissuto a causa della pandemia – ha aggiunto il vicesindaco – il sostegno allo sport assume oggi una valenza maggiore rispetto al passato, perché non solo risponde ad un impegno preciso di questa amministrazione che, sul fronte delle strutture e delle attrezzature per la preparazione degli atleti, intende intervenire per adeguare l’impiantistica della nostra città, ma restituisce ai ragazzi e alle ragazze luoghi e momenti di condivisione necessari ed indispensabili per il loro percorso di crescita”.