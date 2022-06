Cristiano Lupatelli nuovo preparatore dei portieri del Perugia

(DMN) Perugia – “AC Perugia Calcio comunica che il preparatore dei portieri per la stagione sportiva 2022/2023 sarà Cristiano Lupatelli.

Perugino di nascita, 43 anni, ha totalizzato oltre 170 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Uefa con le maglie di Chievo, Roma, Fiorentina, Palermo, Genoa e Cagliari.

Preparatore dei portieri dal 2017 prima della Primavera Fiorentina e a seguire Primavera e Under 23 della Juventus.”

Con questo comunicato, apparso nel pomeriggio, nel sito internet ufficiale, la società guidata da Massimiliano Santopadre , ha annunciato un importante componente dello staff tecnico del nuovo allenatore Fabrizio Castori che già si avvale della collaborazione di Riccardo Bocchini come vice allenatore, di Carlo Pescosolido come preparatore atletico e di Marco Castori e Tommaso Marolda come collaboratori tecnici.

Immagine dal sito internet ufficiale del Perugia Calcio