Cristian Lolli trionfa con una incredibile vittoria al Misano World Circuit

Il Campionato Italiano Velocità torna al Misano World Circuit per il quarto attesissimo appuntamento stagionale. Una lunga pausa estiva ha permesso a Lolli di ricaricare le batterie ed allenarsi in vista delle due gare al Simoncelli. Circuito di casa per il Team Cecchini e molto amato anche dal pilota umbro che qui, in occasione del round di apertura, aveva guadagnato due bellissimi podi. Al Simoncelli Cristian arriva carichissimo dopo una bella vittoria ottenuta nella velocità in salita in occasione del round di casa Spoleto Forca di Cerro.

Il week end del Dunlop CIV si preannuncia decisamente caldo non solo dal punto di vista sportivo ma anche meteorologico con tutti i turni caratterizzati da temperature altissime. L’alfiere del team Cecchin è pronto dopo essersi allenato duramente nel corso delle passate settimane e il team è fiducioso. In Qualifica 1 si vede subito lo step in avanti effettuato dal pilota umbro che sigla il terzo tempo. Qualifica 2 più lenta ma comunque molto buona tanto che Lolli si aggiudica la quarta posizione in griglia, miglior tempo tra tutti i round finora disputati.

Sabato il meteo sorprende tutti con un temporale pomeridiano che determina la wet race per diverse categorie, tra cui la Moto3. Gara accorciata a 10 giri con la pista che inizia ad asciugarsi dopo lo start. Solita grande partenza di Lolli che guadagna subito una posizione e si mette in scia ai primi due fino a passare secondo nella fase finale di gara e a prendere il comando all’ultimo giro della sprint. Arriva la prima bellissima vittoria in campionato per il pilota Moto Club Spoleto.

In gara2 il pilota umbro parte bene ma non riesce a rimanere con i primi due. Comunque efficace, si assesta in terza posizione e la difende senza sforzi fino al traguardo. Il settimo podio su otto gare disputate conclude in bellezza un week end stupendo per lui e per il Team che al Simoncelli è di casa. In campionato ora Cristian è secondo con 138 punti.

Cristian Lolli: “Sono molto contento, è stato un week end davvero positivo. Sabato bellissima vittoria. Domenica abbiamo faticato di più ma siamo comunque saliti sul podio. L’importante è stato accorciare il distacco dal primo e l’obiettivo per il Mugello è quello di migliorare ancora. Ringrazio il team per l’ottimo lavoro, la mia famiglia e tutti gli sponsor. Ora pensiamo al Mugello”.

Il CIV si avvia verso la sua fase conclusiva con il penultimo round che si disputerà al Mugello a fine mese. Nel frattempo, per rivedere il week end di Misano le gare sono già disponibili su FedermotoTV mentre martedi 6 e mercoledi 7 andranno in onda le repliche su Sky Sport MotoGP.