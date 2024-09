Cristian Lolli sempre sul podio nel week end del Mugello

Il Campionato Italiano Velocità si avvia verso la sua fase conclusiva. Il giovane pilota Cristian Lolli, impegnato nella Moto3 italiana, e reduce da una bellissima prestazione nel round di Misano che lo ha visto trionfare sul bagnato in gara 1 e guadagnare l’ennesimo podio in gara 2, arriva al Mugello motivato a far bene.

Il Circuito toscano ospita il quinto round dei sei in programma per questa stagione. Cristian Lolli e il team Cecchini sono tornati a girare al Mugello qualche giorno prima del week end di gara per effettuare dei test, verificare feeling e sensazioni in un momento decisamente delicato per il Campionato.

In gara 1 temperature altissime. Partenza super di Lolli che poi per tutta la gara si vede costretto a difendere la terza posizione dagli attacchi dei rivali. Bagarre sul finale con il numero 29 che guadagna il podio in una stupenda, e affollata, volata.

In gara 2 temperature leggermente inferiori rispetto a quelle del sabato e gran prova di forza per l’alfiere Cecchini Racing che alla partenza si aggancia ai primi due staccando il gruppo degli inseguitori. Poi le dinamiche cambiano e lo spoletino con maestria e costanza riesce nell’intento e strappa anche il secondo podio del fine settimana toscano.

Cristian è secondo in campionato. Il week end si conclude in modo positivo con ancora uno step in avanti e buone sensazioni in vista del gran finale di stagione.

Cristian Lolli: “La squadra ha lavorato molto e sono davvero contento per questi due podi ma soprattutto perchè, ad ogni round e qui al Mugello in particolare, abbiamo ridotto il gap che ci separa dai primi. Sono state due belle gare ma ora pensiamo ad Imola. Lì voglio vincere”.

Per rivedere il week end del Mugello basta collegarsi su FedermotoTV. Oppure in replica su Sky Sport MotoGP martedi 3 e mercoledi 4 dalle 20:15. Per il gran finale di stagione tutti a Imola dove il 28 e 29 settembre si terrà il sesto e ultimo round del 2024.