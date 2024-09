Le due gare corse nel circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola chiudono la stagione 2024 del Campionato Italiano Velocità. Un anno molto significativo per il pilota spoletino Cristian Lolli che è stato bravo a consolidare il lavoro con il Team Cecchini, ha macinato km in pista e raccolto tanti podi. Tutto nella classe Moto3 dell’italiano che quest’anno ha corso sei round, per un totale di ben 12 gare, negli autodromi più prestigiosi d’Italia: Misano, Mugello, Vallelunga e Imola.

Al Santerno la Moto 3 ha disputato un doppio turno di qualifiche. Il pilota Moto Club Spoleto ha strappato il quinto tempo. In gara 1, a differenza delle precedenti, Lolli non riesce a realizzare una delle sue incredibili partenze e si assesta tra la quinta e la quarta posizione. Poi al giro quattro incappa in una caduta che lo taglia amaramente fuori dai giochi. In gara 2 il numero 29 parte benissimo, come ci ha abituati, e si mette subito alle costole del primo. Giro dopo giro costruisce la gara prendendo un bel margine sugli inseguitori. Nell’ultima parte della contesa guida sopra qualche problema e riesce a chiudere la stagione con l’ennesimo podio in seconda posizione. Grazie anche a questo risultato Cristian Lolli è vicecampione italiano Moto 3.

Cristian Lolli: “Sono contento perché sono riuscito subito a scappare. È stato un bel modo per concludere la stagione, con un altro podio. Sono vicecampione italiano e questo mi rende molto orgoglioso. Ringrazio la squadra, tutti gli sponsor che mi hanno supportato e la mia famiglia. Ora penso già alla prossima stagione”.

Per rivedere il week end di Imola basta collegarsi su FedermotoTV. Oppure in replica su Sky Sport MotoGP martedì 1 e mercoledì 2 dalle 20:15. Sempre su FedermotoTV sono disponibili tutte le gare della stagione on demand.