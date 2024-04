Cristian Lolli, doppio podio a Misano nel primo appuntamento di stagione

E’ ripartito dal Misano World Circuit il Campionato Italiano Velocità. Tra i protagonisti della classe Moto3 ancora una volta figura il pilota umbro Cristian Lolli che, per il terzo anno consecutivo, corre con la BeOn preparata del Cecchini Racing Team. E dopo il quinto posto assoluto nel 2022 e il terzo nella generale della scorsa stagione, lo spoletino quest’anno punta al titolo italiano.

Prima stagione da maggiorenne per il mastino #29 che arriva a Misano dopo i test effettuati nello stesso circuito il 18 e 19 marzo scorsi. Due turni di qualifiche a disposizione nel corso del secondo dei quali Cristian guadagna il quinto tempo 1’43.142 (3 millesimi sotto al crono del 2023), valido per lo schieramento di entrambe le gare del week end.

Partenza fortissima per l’alfiere spoletino nella gara 1 del sabato. Si spengono i semafori e al via Lolli guadagna subito la seconda posizione, salvo poi doverla cedere ad un rivale. Difende però la terza piazza lungo tutti i 16 giri previsti grazie al ritmo acquisito che gli consente di condurre una gara in solitaria e tagliare il traguardo per terzo, con ben 7 secondi di vantaggio sul suo diretto inseguitore.

Gara fotocopia quella della domenica con: start spettacolare di Lolli, matura amministrazione e podio con ben 13 secondi di vantaggio sul quarto. Team solido, pilota concentrato e meteo favorevole hanno portato ad un risultato importante: ben due podi nel primo dei sei week end di stagione.

In campionato Cristian è terzo con 32 punti, a sole 8 lunghezze dal secondo. “E’ stato un bel week end – spiega Cristian – abbiamo lavorato bene con il team e continueremo a farlo per cercare di migliorare e colmare qualche piccola lacuna. Ora testa a Vallelunga.”

Il secondo round del CIV si terrà sul circuito intitolato a Pietro Taruffi, con le gare di casa per Cristian, in scena il 25 e 26 maggio. Per rivedere il week end di Misano le repliche sono già disponibili su FedermotoTV mentre martedi 9 e mercoledi 10 andranno in onda le repliche su Sky Sport MotoGP.