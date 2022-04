Il pilota spoletino, appena sedicenne, affronta le gare di apertura del CIV affiancato dal neonato Cecchini Racing Team

Si chiude il sipario sulla prima stagionale del CIV, il Campionato Italiano Velocità, che al Misano World Circuit ha visto andare in scena il primo round del 2022. Il già campione della entry class Premoto3 scende in pista per il secondo anno consecutivo nella categoria Moto3. Il 2022 per è un anno di svolta per lui perchè sale in sella ad una nuova moto, la Beon motorizzata 450, e supportato da una nuova scuderia. Si tratta del Cecchini Racing Team, struttura neonata con a capo il 6 volte campione del mondo di Flat Track Francesco Cecchini.

Il week end per la squadra inizia con le prove libere del giovedi e prosegue con i due turni di qualifica e il crono di 1’46.761 che posiziona Lolli #29 in 9° casella sulla griglia di partenza, tabella valida per entrambe le gare del week end.

Sabato la Moto3 scende in pista alle 14:50 con gara decretata bagnata dalla Direzione Gara. 13 gradi per l’asfalto e gara sprint accorciata a 12 giri. La prima parte di gara è caratterizzata da asfalto insidioso e grip compromesso dalla pista letteralmente suddivisa in settori umidi e altri asciutti tanto che Lolli perde un p ma dal giro 6 riprende a scendere la pioggia e l’alfiere del Cecchini Racing Team è bravo a recuperare ben 3 posizioni chiudendo gara1 in top ten.

Domenica la gara da 16 giri è caratterizzata da un meteo decisamente più clemente. Quick start per la Moto3 a causa di un ritardo sul programma di gare dovuto ad un incidente in SBK. Al giro 4 Lolli guadagna una posizione sullo spagnolo Cruces Serrano e riesce a mantenere l’8° piazza fino al traguardo.

La stagione è tutta da scrivere con solo 1 round disputato su 6. In campionato dopo 2 gare Lolli è in 8° posizione con 14 punti.

Il prossimo appuntamento si terrà a Vallelunga il 7 e 8 maggio. Il secondo round sarà aperto al pubblico ma anche visibile in streaming su FedermotoTV, la nuova piattaforma della FMI. Per i tesserati FMI le gare sono gratuite attivando il “pacchetto tesserato FMI”. Le gare del CIV saranno trasmesse anche da Sky Sport MotoGP, in differita.