Cresime e Comunioni rinviate per la pandemia si terranno a dicembre

Le celebrazioni avranno luogo nelle parrocchie

(DMN) Spoleto – nella passata primavera, a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus Covid-19, in tutta l’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, sono state rinviate a data da destinarsi, le celebrazioni delle Cresime che si sarebbero dovute tenere in Cattedrale e quelle delle prime comunioni che sarebbero state celebrate nelle parrocchie.

Per permettere ai gruppi dei ragazzi del catechismo 2019-2020 di ricevere i due sacramenti, l’Arcivescovo Renato Boccardo ha conferito eccezionalmente ad ogni Parroco la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione nel corso di una Liturgia della Parola o della preghiera del Vespro il pomeriggio di sabato 5 dicembre o di sabato 12 dicembre, mentre la Messa di Prima Comunione dovrà sarà celebrata per tutti domenica 13 dicembre, III di Avvento.