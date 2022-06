Cresima in Duomo per 76 allievi della Scuola di Polizia

La cerimonia presieduta dall’arcivescovo Boccardo

Ieri mattina, nella suggestiva cornice Duomo di Spoleto, 76 allievi agenti del 216° corso presso l’Istituto per Sovrintendenti “Rolando Lanari” della Polizia di Stato, hanno ricevuto il sacramento della cresima da Sua Eccellenza Mons. Renato Boccardo, arcivescovo dell’arcidiocesi di Spoleto – Norcia.

Presente al rito anche il cappellano dell’Istituto, Don Mariano Montuori.

Al termine della cerimonia il Direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone ha rivolto un sentito ringraziamento a Mons. Boccardo per l’importante momento vissuto, augurando agli allievi e i loro familiari, di poter vivere come un dono tale momento e di costruire e maturare sentimenti di solidarietà e vera umanità nei confronti della collettività per cui opereranno.