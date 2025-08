Prosegue l’iter avviato da Comune di Spoleto, in collaborazione con la Confcommercio di Spoleto, per l’ottenimento del marchio di tutela della qualità e dell’autenticità dei due dolci più noti e diffusi della nostra tradizione gastronomica: l’attorta e la crescionda.

Quattro gli operatori economici che hanno risposto all’avviso pubblico per la formazione di un gruppo di produttori e trasformatori, primo passo fondamentale per presentare la domanda di registrazione del marchio: Bonucci CS srl, Vantaggi Alfredo snc, Pasticceria Bar Vincenzo srl e Panificio Cucci srl.

Il passaggio successivo prevede la costituzione di un soggetto giuridico riconosciuto con un proprio statuto autonomo che, insieme al Comune di Spoleto e ad altri eventuali soggetti coinvolti, dovrà decidere se puntare sull’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) o della Specialità Tradizionale Garantita (STG); nel secondo caso tra i promotori potranno essere coinvolti anche enti pubblici e privati.

In entrambi i casi, una volta depositate le ricette dell’attorta e della crescionda, la domanda dovrà essere presentata al Ministero dell’Agricoltura (a riguardo non ci sono scadenze o tempistiche prestabilite), il quale avrà il compito di effettuare tutte le verifiche necessarie per il riconoscimento IGP o STG.