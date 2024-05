‘Crescendo con un amico ‘a quattro zampe’. ‘Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!’

Martedì 28 maggio alle ore 17.00 nella biblioteca comunale di Spoleto, a Palazzo Mauri, si terrà l’incontro informativo ‘Crescendo con un amico ‘a quattro zampe’. L’importanza di un animale durante la gravidanza e nella vita del bambino’.

Tra gli argomenti trattati: un pet per la salute della gestante; come preparare un pet all’arrivo del neonato; la scelta consapevole di far crescere un bambino con un animale in famiglia; gli effetti benefici psico-motori di un amico a quattro zampe sul bambino e la sua famiglia.

Dopo i saluti istituzionali, all’incontro interverranno Maurizio Silvestri, ginecologo responsabile del Consultorio di Spoleto Valnerina (Un pet nei primi mille giorni), Chiara Stocchi, educatore cinofilo, operatore pet-therapy psicomotoria, tecnico veterinario (Mi FIDO di te. Come preparare FIDO all’arrivo del bambino e proseguire al meglio), Maria Teresa Ferretti, dirigente veterinario Dipartimento prevenzione USL Umbria 2 (Animali domestici: malattie e gravidanza), Anja Riccardi (La testimonianza di un legame indissolubile), Angelo Marcucci, pediatra (L’importanza di un animale in età pediatrica).

L’appuntamento è parte del progetto ‘Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo!’, realizzato dalla biblioteca comunale Carducci e dal Consultorio familiare di Spoleto ed inserito nel Programma Nati per Leggere. L’iniziativa si colloca inoltre all’interno de Il Maggio dei libri 2024.

Per informazioni si può contattare la Biblioteca comunale al numero 0743 218801 o all’indirizzo mail biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it o il Consultorio allo 0743 210709 o all’indirizzo consultorio.spoleto@uslumbria2.it

Il Comune di Spoleto e il Distretto Sanitario di Spoleto USL Umbria 2 sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024 della Zona Sociale n. 9 che ha tra le principali finalità la promozione della lettura precoce in famiglia, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino e rafforza la relazione genitore-figlio.