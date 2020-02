Creative Hub Cantiere Oberdan, il secondo appuntamento é dedicato alla danza

Il 14 marzo “Wonderful World”



Vi presentiamo il secondo importante evento in programma al C.H.C.O.

Il 14 Marzo tornano a danzare Arianna De Angelis Marocco e Sara Libori con il progetto WONDERFUL WORLD. Un progetto di ContemporaneaMente Gruppo Danza con

le musiche di Flavio Sebis, la voce di Valeri Galli e i costumi di Matteo Franquillo

Un progetto che parla di tutti noi, che abbiamo una identità condivisa, che ci interfacciamo con modelli di immagine e pensieri socialmente accettati e ci svendiamo per appartenervi. Siamo un’immagine ibrida, asettica. Siamo un collettivo di individui senza nome, con identità multiple e spesso irreali.

Wonderful World è la realtà virtuale fatta di stereotipi e grandi bugie.

Wonderful World è un percorso di decostruzione, di liberazione, la ricerca della propria identità attraverso il contatto di pelle con pelle e occhi con occhi. Wonderful World è cercare la verità, intima, della persona, per radicarsi, ritrovarsi, tornare a respirare.

L’evento sarà preceduto da un aperitivo alle 19.30 per poi proseguire alle 20.30 con la visione dello spettacolo di Danza.

L’evento sarà anche un’ occasione per una raccolta fondi a favore del Creative Hub Cantiere Oberdan e il suo sostentamento.

Partecipare e sostenere la cultura e un centro a disposizione della città fa bene allo spirito e ci renderà cittadini attivi e partecipi della nostra città. Continuiamo a credere che l’arte può tanto e che spazi come il Cantiere Oberdan debbano vivere, ogni giorno, con le storie di ognuno.

Per informazioni o prenotazioni:

tramite sms o whatsup al numero: 3493178920

Tramite mail: cantiere.oberdan@gmail.com

Indicare il numero dei biglietti e il nominativo di riferimento